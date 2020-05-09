Сьогодні в Україні відзначають День перемоги, фото: Національна поліція

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9 травня в Україні відбулися 495 заходів, в яких взяли участь майже 9 тис. осіб.

До поліції загалом надійшло 93 повідомлення про можливі порушення. В результаті було відкрито чотири кримінальні провадження та складено 20 адмінпротоколів. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Зокрема, у Сумській та Луганській областях розслідуються два кримінальні провадження за ст. 436−1 (виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу. У цих областях були встановлені факти використання забороненої символіки.

Два провадження за ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу розслідуються у Києві, де двоє невідомих побили чоловіка, котрий мав при собі шарф із символікою однієї з політсил, та Донецькій області, де було пошкоджено автомобілі учасників автопробігу.

Адмінпротоколи здебільшого стосувалися використання забороненої георгіївської стрічки та порушення правил карантину, запровадженого в Україні у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, в Одесі сьогодні низка учасників масових акцій вигукували проросійські гасла та використовували заборонену символіку.