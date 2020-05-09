9 травня в Одесі, фото — Думська

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9 травня в Одесі відбулося декілька масових акцій, під час яких протиепідемічний режим не дотримувався.

Люди, які прийшли на Алею слави, вигукували проросійські гасла, частина використовувала заборонену символіку, повідомляє «Думська» і журналіст «Радіо Свободи» Михайло Штекель з місця подій.

Штекель у Твіттер повідомив, що частина людей скандувала гасла «Геть з Одеси, бандерівські собаки!», «Одеса — російське місто» і «Донбас, ми з тобою».

Він також розповів, що поліція затримала відеострімера, який був серед проросійських активістів. Штекель повідомляє, що цей блогер 2 травня на Куликовому полі розповідав, що «українців очікує чіпізація». Підставою для затримання стало невиконання законних вимог працівника поліції.

Маски були не у всіх учасників акцій у парку ім. Шевченка, хоча поруч у місцях масового перебування людей стояли співробітники поліції діалогу, які роздавали їх безкоштовно.

Частина одеситів прийшла в парк з портретами дідів-прадідів, а також співала пісню «Священная война». Чимало людей на площі 10 Квітня були в уніформі Червоної армії.

Ситуацію поліція і журналісти називають спокійною, проте ЗМІ пишуть і про словесні баталії, які подекуди спалахують.

Біля пам’ятника Невідомому матросу зібралося чимало так званих «куликівців» — проросійськи і прорадянськи налаштованих громадян. Поліція переконує їх піти, аби дотримуватися правил карантину.

Напередодні начальник обласного управління поліції Олег Бех заявив, що його підлеглі будуть стежити за дотриманням карантинних обмежень, а на покладання квітів пускатимуть невеликими групами. Бех зазначив, що в цьому році на 9 травня різні політичні сили не зможуть проводити мітинги чи автопробіги.

Уранці в Одесі зупинили проведення автопробігу під червоними прапорами. Акцію планувала партія ОПЗЖ. В організації «Оберіг» повідомили, що партія не змогла знайти соратників, які були б готові кататися по місту за ідею, тому найняла декілька десятків таксистів.

Водіям заплатили за двогодинний автопробіг і повідомили, що символіка на прапорах нібито не підпадає під заборону. Поліція має намір відкрити кримінальну провадження за статтею про пропаганду тоталітарних режимів.

Трохи пізніше, всупереч карантинній забороні, Одесою проїхала колона мотоциклістів. Вони не мали забороненої символіки, але їздили вулицями під радянські військові пісні і з прапорами Одеси.