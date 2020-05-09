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Ракурс
9 травня в Одесі, фото — Думська

«Геть, бандерівські собаки, з російського міста»: 9 травня в Одесі зустріли без карантину і з радянськими піснями (ФОТО, ВІДЕО)

9 тра 2020, 12:52
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9 травня в Одесі відбулося декілька масових акцій, під час яких протиепідемічний режим не дотримувався.

Люди, які прийшли на Алею слави, вигукували проросійські гасла, частина використовувала заборонену символіку, повідомляє «Думська» і журналіст «Радіо Свободи» Михайло Штекель з місця подій.

Штекель у Твіттер повідомив, що частина людей скандувала гасла «Геть з Одеси, бандерівські собаки!», «Одеса — російське місто» і «Донбас, ми з тобою».

9 травня в Одесі, фото — Думська

Він також розповів, що поліція затримала відеострімера, який був серед проросійських активістів. Штекель повідомляє, що цей блогер 2 травня на Куликовому полі розповідав, що «українців очікує чіпізація». Підставою для затримання стало невиконання законних вимог працівника поліції.

Затримання в Одесі 9 травня, скріншот відео

Маски були не у всіх учасників акцій у парку ім. Шевченка, хоча поруч у місцях масового перебування людей стояли співробітники поліції діалогу, які роздавали їх безкоштовно.

Частина одеситів прийшла в парк з портретами дідів-прадідів, а також співала пісню «Священная война». Чимало людей на площі 10 Квітня були в уніформі Червоної армії.

9 травня в Одесі, фото — Думська

Ситуацію поліція і журналісти називають спокійною, проте ЗМІ пишуть і про словесні баталії, які подекуди спалахують.

Біля пам’ятника Невідомому матросу зібралося чимало так званих «куликівців» — проросійськи і прорадянськи налаштованих громадян. Поліція переконує їх піти, аби дотримуватися правил карантину.

Напередодні начальник обласного управління поліції Олег Бех заявив, що його підлеглі будуть стежити за дотриманням карантинних обмежень, а на покладання квітів пускатимуть невеликими групами. Бех зазначив, що в цьому році на 9 травня різні політичні сили не зможуть проводити мітинги чи автопробіги.

Уранці в Одесі зупинили проведення автопробігу під червоними прапорами. Акцію планувала партія ОПЗЖ. В організації «Оберіг» повідомили, що партія не змогла знайти соратників, які були б готові кататися по місту за ідею, тому найняла декілька десятків таксистів.

Водіям заплатили за двогодинний автопробіг і повідомили, що символіка на прапорах нібито не підпадає під заборону. Поліція має намір відкрити кримінальну провадження за статтею про пропаганду тоталітарних режимів.

9 травня в Одесі, фото — М.Штекель

Трохи пізніше, всупереч карантинній забороні, Одесою проїхала колона мотоциклістів. Вони не мали забороненої символіки, але їздили вулицями під радянські військові пісні і з прапорами Одеси.



9 травня в Одесі, фото — Думська

9 травня в Одесі, фото — Думська

Джерело: Ракурс


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