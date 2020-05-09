«Вон, бандеровские собаки, из российского города»: 9 мая в Одессе встретили без карантина и с советскими песнями, фото — М.Штекеля

https://racurs.ua/n137957-von-banderovskie-sobaki-iz-rossiyskogo-goroda-9-maya-v-odesse-vstretili-bez-karantina.html

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9 мая в Одессе состоялось несколько массовых акций, во время которых противоэпидемический режим не соблюдался.

Люди, которые пришли на Аллею славы, выкрикивали пророссийские лозунги, часть использовала запрещенную символику, сообщает «Думская» и журналист «Радио Свобода» Михаил Штекель с места событий.

Штекель в Твиттер сообщил, что часть людей скандировала лозунги «Вон из Одессы, бандеровские собаки», «Одесса — русский город» и «Донбасс, мы с тобой!».

Он также рассказал, что полиция задержала видеостримера, который был среди пророссийских активистов. Штекель сообщает, что этот блогер 2 мая на Куликовом поле рассказывал, что «украинцев ожидает чипизация». Основанием для задержания стало невыполнение законных требований работника полиции.

Маски были не у всех участников акций в парке им. Шевченко, хотя рядом в местах массового пребывания людей стояли сотрудники полиции диалога, которые раздавали их бесплатно.

Часть одесситов пришла в парк с портретами дедов-прадедов, а также пела песню «Священная война». Многие на площади 10 Апреля были в униформе Красной армии.

Ситуацию полиция и журналисты называют спокойной, однако СМИ пишут и о словесных баталиях, которые иногда вспыхивают.

У памятника Неизвестному матросу собралось немало так называемых «куликовцев» — пророссийски и просоветски настроенных граждан. Полиция убеждала их уйти, чтобы соблюдать правила карантина.

Накануне начальник областного управления полиции Олег Бех заявил, что его подчиненные будут следить за соблюдением карантинных ограничений, а на возложение цветов будут пускать небольшими группами. Бех отмечал, что в этом году 9 мая разные политические силы не смогут проводить митинги или автопробеги.

Утром в Одессе остановили проведение автопробега под красными флагами. Акцию планировала партия ОПЗЖ. В организации «Обериг» сообщили, что партия не смогла найти соратников, которые были бы готовы кататься по городу за идею, потому наняла несколько десятков таксистов.

Водителям заплатили за двухчасовой автопробег и сообщили, что символика на знаменах якобы не подпадает под запрет. Полиция намерена открыть уголовное производство по статье о пропаганде тоталитарных режимов.

Чуть позже, вопреки карантинному запрету, по Одессе проехала колонна мотоциклистов. У них не было запрещенной символики, но они ездили по улицам под советские военные песни и с флагами Одессы.