Степанов грозится увольнениями за задержку выплат надбавок медработникам. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n137956-stepanov-grozitsya-uvolneniyami-za-zaderjku-vyplat-nadbavok-medrabotnikam.html

Ракурс

Зарплаты медиков в Украине оставляют желать лучшего. В связи с эпидемией коронавируса правительством было принято решение выплачивать врачам, которые занимаются лечением больных COVID-19, надбавок в размере 300% от оклада. Однако многие медработники до сих пор так и не получили повышенные зарплаты. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что будет настаивать на увольнении руководителей медучреждений, которые задержали выплаты врачам.

Об этом министр заявил во время сегодняшнего брифинга.

Степанов уточнил, что Минздрав еще 15 апреля перечислил в регионы медицинскую субвенцию в сумме 905 млн грн. Из этой суммы 181 млн грн должен был быть направлен на выплату надбавок медработникам, которые занимались лечением больных COVID-19.

Также министр отметил, что после получения средств на выплату заработной платы требуется максимум неделя, чтобы врачи получили надбавки.

Однако в регионах многие врачи так и не дождались этих надбавок. Днепропетровская, Киевская и Херсонская области вообще не отчитались о выполнении выплат 300% надбавки за март 2020 года медикам, которые борются с коронавирусом. А в некоторых областях врачи получили очень маленькие надбавки.

Для примера Степанов привел Харьковскую область, которая отчиталась о выплате надбавки 17 медработникам, которые в марте занимались лечением четверых больных. Общая сумма надбавки составила 14,9 тыс. грн. Получается, что каждый медработник получил надбавку 870 грн, что явно меньше обещанных 300%.

Я буду настаивать на принятии необходимых управленческих решений, в том числе кадрового характера. Потому что я не понимаю, кто давал право, простите, просто издеваться над нашими медицинскими работниками, — заявил Степанов.

Как ранее писал «Ракурс», Степанов заявил, что с 1 апреля начисления зарплат медикам будут происходить по другому механизму, выплаты заложили в так называемый тариф COVID-19.