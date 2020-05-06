Штрафовать и увольнять: Зеленский анонсировал репрессии в регионах, в которых не выплатят 300% надбавки медикам, фото — ОП

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Зарплаты медиков, работающих с больными COVID-19, должны быть выплачены вместе с надбавками в ближайшие дни. Такую задачу поставил перед главами областных госадминистраций президент Владимир Зеленский.

Глава государства 6 мая записал очередное видео, в котором назвал появление долга перед врачами «недопустимым отношением».

В тех регионах, где будут невыплаты, председатели ОГА по меньшей мере потеряют зарплату, а, возможно, и должность, — заявил Зеленский, который сегодня утром устроил селектор с регионами, чтобы ознакомиться с состоянием выплат надбавок.

Кабмин, по его словам, направил средства для надбавок медикам в середине апреля. Зеленский снова возложил ответственность за невыплату на местные власти и пообещал на следующей неделе «проконтролировать доплаты по каждой больнице и каждому медработнику».

Министр Максим Степанов сегодня заявил, что выплата заработной платы медикам, работающим с больными коронавирусом, состоит из двух этапов. Первый — выплата зарплаты за март, второй — зарплата с 1 апреля. Он убеждал, что Кабмин перечислил деньги для выплат заработных плат за март еще в середине апреля. Выплаты за март должны были получить все медработники, независимо от того, сколько времени они работали с больными.

В апреле-мае Министерство здравоохранения получало многочисленные жалобы из регионов из-за того, что обещанные 300% надбавки к зарплате не поступали медикам.

Кроме того, в Минздраве хотят повысить зарплаты медиков на 50% уже в 2020 году. Для этого нужно дополнительно выделить 11 млрд грн.