Штрафуватиму і звільнятиму: Зеленський анонсував репресії в регіонах, у яких не виплатять надбавки медикам, фото — ОП

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Зарплати медиків, які працюють з хворими на COVID-19, мусять бути виплачені разом із надбавками у найближчі дні. Таке завдання поставив перед головами обласних держадміністрацій президент Володимир Зеленський.

Глава держави 6 травня записав чергове відео, у якому назвав появу боргу перед лікарями «неприпустимим ставленням».

У тих регіонах, де будуть невиплати, голови ОДА щонайменше втратять зарплату, а, можливо, й посаду, — заявив Зеленський, який сьогодні вранці влаштував селектор із регіонами, щоб ознайомитися зі станом виплат надбавок.

Кабмін, за його словами, спрямував кошти для надбавок медикам у середині квітня. Зеленський знову поклав відповідальність за невиплату на місцеву владу і пообіцяв наступного тижня «проконтролювати доплати по кожній лікарні та кожному медпрацівнику».

Міністр Максим Степанов сьогодні заявив, що виплата заробітної плати медикам, які працюють з хворими на коронавірус, складається з двох етапів. Перший — виплата зарплати за березень, другий — зарплата з 1 квітня. Він переконував, що Кабмін перерахував гроші для виплат заробітних плат за березень ще у середині квітня. Виплати за березень мали отримати усі медпрацівники, незалежно від того, скільки часу вони працювали з хворими на коронавірус.

У квітні-травні Міністерство охорони здоров’я отримувало чисельні скарги з регіонів через те, що обіцяні 300% надбавки до зарплати не надходили.

Крім того, у МОЗ хочуть підвищити зарплати медиків на 50% вже у 2020 році. Для цього потрібно додатково виділити 11 млрд грн.