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Зеленский пообещал установить в оккупированных Симферополе и Донецке мемориальные колокола, фото — ОП

Зеленский пообещал установить в оккупированных Симферополе и Донецке мемориальные колокола (ВИДЕО)

9 мая 2020, 11:49
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«Колокола мира» — о начале такого нового государственного проекта заявил президент Владимир Зеленский.

В торжественном обращении к украинцам по случаю Дня победы над нацизмом Зеленский объявил о проекте создания мемориальных символов в память о погибших во Второй мировой войне.

Зеленский планирует установить в Украине четыре колокола в разных регионах. Один из них — в Луганской области, возле поселка Меловое, с которого в 1942 году началось освобождение Украины. Другой — на Закарпатье, которое освободили от нацистов и завершили их изгнание из Украины.

Президент пообещал, что наступит день, когда установит еще два колокола: Колокол мира в Донецке и Колокол единства в Симферополе.



В момент, когда в Украине наступит мир и мы вернем своих людей и свою землю, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории Украины, — сказал президент в обращении.

Источник: Ракурс


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