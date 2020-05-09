Виталий Кличко. Фото: UA-Football

https://racurs.ua/n137954-klichko-ozvuchil-statistiku-po-koronavirusu-v-kieve-na-9-maya.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве пока не удается остановить. За последние сутки в столице еще 50 человек заболели COVID-19. Среди инфицированных трое детей и 12 медработников.

Такую статистику обнародовал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодняшний день в столице 1 тыс. 771 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончались 34 человека. За последние сутки жертвами коронавируса стали двое пациентов.

В течение последних суток коронавирусом заразились:

21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет;

26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет;

одна девочка в возрасте семи лет и двое юношей в возрасте 17 лет.

В больницу были госпитализированы 22 человека, остальные зараженные находятся дома на самоизоляции под присмотром врачей.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко заявил, что работу крупных торгово-развлекательных центров в Киеве восстановят после того, как снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта. Мэр выразил надежду, что новый этап ослаблений начнут вводить после 22 мая.