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Ракурс
Виталий Кличко. Фото: UA-Football

Кличко озвучил статистику по коронавирусу в Киеве на 9 мая

9 мая 2020, 11:39
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Коронавирус в Киеве пока не удается остановить. За последние сутки в столице еще 50 человек заболели COVID-19. Среди инфицированных трое детей и 12 медработников.

Такую статистику обнародовал в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.

На сегодняшний день в столице 1 тыс. 771 подтвержденный случай инфицирования коронавирусом. От COVID-19 скончались 34 человека. За последние сутки жертвами коронавируса стали двое пациентов.

В течение последних суток коронавирусом заразились:



  • 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет;
  • 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет;
  • одна девочка в возрасте семи лет и двое юношей в возрасте 17 лет.

В больницу были госпитализированы 22 человека, остальные зараженные находятся дома на самоизоляции под присмотром врачей.

Как ранее писал «Ракурс», Кличко заявил, что работу крупных торгово-развлекательных центров в Киеве восстановят после того, как снимут ограничения на работу наземного общественного транспорта. Мэр выразил надежду, что новый этап ослаблений начнут вводить после 22 мая.

Источник: Ракурс


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