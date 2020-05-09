«Порохом пропах»: Венедиктова поздравила своих читателей с 9 мая песней Лещенко, фото — Фейсбук И.Венедиктовой

https://racurs.ua/n137953-porohom-propah-venediktova-pozdravila-svoih-chitateley-s-9-maya-pesney-leschenko.html

Ракурс

9 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова поздравила читателей своей страницы в Фейсбук с 9 мая.

Для того, чтобы напомнить о 75-летии победы над нацизмом глава Офиса генпрокурора выбрала песню «День Победы», которую исполняет российский певец Лев Лещенко. Именно она считается неофициальным гимном 9 мая.

Венедиктова процитировала слова песни и опубликовала ссылку на видео с ней.

11 марта 2014 года Лев Лещенко поддержал российскую агрессию в Крыму, подписав коллективное обращение к российской общественности «Деятели культуры России — в поддержку агрессивной позиции российского президента Путина в отношении Украины и Крыма».

Очень быстро пост генерального прокурора раскритиковали читатели страницы. Были, конечно, и те, кто в ответ поздравил Венедиктову. Но большое количество пользователей назвали такую ​​форму поздравления проявлением «ватного мышления».

«Вата на марше», «Ватный генпрокурор — это так мило», «Ничего себе праздник!» — отреагировали в сети.

Сергей Чайка удивился тому, что Венедиктова забывает о том, что «Вторая мировая война завершилась 2 сентября». Другой читатели напомнили, что генпрокурор празднует «отечественную» войну, а другие представители власти — Чернобыльскую катастрофу (намек на нардепа Николая Тищенка — «Ракурс»).

Активист Сергей Стерненко привел одно из высказываний Лещенко, песню которого запостила Венедиктова: