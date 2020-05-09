«Порохом пропах»: Венедіктова привітала піснею Лещенка своїх читачів зі святом 9 травня, фото — Фейсбук І.Венедіктової

https://racurs.ua/ua/n137953-porohom-propah-venediktova-pryvitala-svoyih-chytachiv-z-9-travnya-pisneu-leschenka.html

Ракурс

9 травня генеральний прокурор Ірина Венедіктова привітала читачів своєї сторінки у Фейсбук із 9 травня.

Для того, щоб нагадати про 75-ліття перемоги над нацизмом очільник Офісу генпрокурора обрала пісню «День Победы», яку виконує російський співак Лев Лещенко. Саме вона вважається неофіційним гімном 9 травня.

Венедіктова процитувала слова пісні і опублікувала лінк на відео з нею.

11 березня 2014 року Лев Лещенко підтримав російську агресію в Криму, підписавши колективне звернення до російської громадськості «Діячі культури Росії — на підтримку агресивної позиції російського президента Путіна щодо України та Криму».

Дуже швидко пост генерального прокурора розкритикували читачі сторінки. Були, звісно, й такі, що у відповідь привітали Венедіктову. Але велика кількість фоловерів назвали таку форму привітання проявом «ватного мислення».

«Вата на марші», «Ватний генпрокурор — це так мило», «Нічого собі свято!» — відреагували в мережі.

Сергій Чайка здивувався тому, що Венедіктова забуває про те, що «Друга світова війна завершилася 2 вересня». Іншій читачі глузують з того, що генпрокурор святкує «отєчєствєнную» війну, а інші представники влади — Чорнобильську катастрофу (натяк на нардепа Миколу Тищенка — «Ракурс»).

Активіст Сергій Стерненко навів один із висловів Лещенка, якого постить Венедіктова: