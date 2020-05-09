Віталій Кличко. Фото: UA-Football

https://racurs.ua/ua/n137954-klychko-opryludnyv-statystyku-po-koronavirusu-v-kyievi-na-9-travnya.html

Ракурс

Коронавірус у Києві поки що не вдається зупинити. За останню добу в столиці ще 50 осіб захворіли на COVID-19. Серед інфікованих троє дітей і 12 медпрацівників.

Таку статистику оприлюднив у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

Зараз у столиці 1 тис. 771 підтверджений випадок інфікування коронавірусом. Від COVID-19 померли 34 особи. За останню добу жертвами коронавірусу стали двоє пацієнтів.

Протягом останньої доби коронавірусом заразилися:

21 жінка у віці від 34 до 76 років;

26 чоловіків у віці від 17 до 79 років;

одна семирічна дівчинка та двоє юнаків у віці 17 років.

До лікарні були госпіталізовані 22 особи, інші заражені знаходяться вдома на самоізоляції під наглядом лікарів.

Як раніше писав «Ракурс», Кличко заявив, що роботу великих торговельно-розважальних центрів у Києві відновлять після того, як знімуть обмеження на роботу наземного громадського транспорту. Мер висловив сподівання, що новий етап послаблень почнуть вводити після 22 травня.