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Зеленський пообіцяв встановити у Сімферополі та Донецьку Дзвони миру і єдності (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n137955-zelenskyy-poobicyav-vstanovyty-u-simferopoli-ta-donecku-dzvony-myru-i-iednosti-video.htmlРакурс
«Дзвони миру» — про започаткування такого нового державного проекту заявив президент Володимир Зеленський.
В урочистому зверненні до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом Зеленський оголосив про проект створення меморіальних символів для вшанування пам’яті про загиблих у Другій світовій війні.
Зеленський планує встановити в Україні чотири дзвони у різних регіонах. Один з них — у Луганській області, біля селища Мілове, з якого у 1942 році почалося звільнення України. Інший — на Закарпатті, яке звільнили від нацистів і завершили їх вигнання із України.
Президент пообіцяв, що настане день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін миру в Донецьку та Дзвін єдності — у Сімферополі.
У мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України, — сказав президент у зверненні.