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Зеленський пообіцяв встановити у Сімферополі та Донецьку Дзвони миру і єдності (ВІДЕО)

Зеленський пообіцяв встановити у Сімферополі та Донецьку Дзвони миру і єдності (ВІДЕО)

9 тра 2020, 11:49
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«Дзвони миру» — про започаткування такого нового державного проекту заявив президент Володимир Зеленський.

В урочистому зверненні до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом Зеленський оголосив про проект створення меморіальних символів для вшанування пам’яті про загиблих у Другій світовій війні.

Зеленський планує встановити в Україні чотири дзвони у різних регіонах. Один з них — у Луганській області, біля селища Мілове, з якого у 1942 році почалося звільнення України. Інший — на Закарпатті, яке звільнили від нацистів і завершили їх вигнання із України.

Президент пообіцяв, що настане день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін миру в Донецьку та Дзвін єдності — у Сімферополі.



У мить, коли в Україні настане мир і ми повернемо своїх людей і свою землю, чотири дзвони одночасно сповістять про цю знакову подію в історії України, — сказав президент у зверненні.

Джерело: Ракурс


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