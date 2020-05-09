Зеленський пообіцяв встановити у Сімферополі та Донецьку Дзвони миру і єдності (ВІДЕО)

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«Дзвони миру» — про започаткування такого нового державного проекту заявив президент Володимир Зеленський.

В урочистому зверненні до українців з нагоди Дня перемоги над нацизмом Зеленський оголосив про проект створення меморіальних символів для вшанування пам’яті про загиблих у Другій світовій війні.

Зеленський планує встановити в Україні чотири дзвони у різних регіонах. Один з них — у Луганській області, біля селища Мілове, з якого у 1942 році почалося звільнення України. Інший — на Закарпатті, яке звільнили від нацистів і завершили їх вигнання із України.

Президент пообіцяв, що настане день, коли буде встановлено ще два дзвони: Дзвін миру в Донецьку та Дзвін єдності — у Сімферополі.