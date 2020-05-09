Степанов погрожує звільненнями за затримку виплат надбавок медпрацівникам. Фото: Ракурс

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Ракурс

Зарплати медиків в Україні залишають бажати кращого. У зв’язку з епідемією коронавірусу урядом було прийнято рішення виплачувати лікарям, які займаються лікуванням хворих на COVID-19, надбавок у розмірі 300% від окладу. Однак багато медпрацівників досі так і не отримали підвищені зарплати. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що буде наполягати на звільненні керівників медустанов, які затримали виплати лікарям.

Про це міністр заявив під час сьогоднішнього брифінгу.

Степанов уточнив, що мінвістерством ще 15 квітня було перераховано у регіони медичну субвенцію в сумі 905 млн грн. З цієї суми 181 млн грн повинен був бути направлений на виплату надбавок медпрацівникам, які займалися лікуванням хворих на COVID-19.

Також міністр зазначив, що після отримання коштів на виплату заробітної плати потрібен максимум тиждень, щоб лікарі отримали надбавки.

Однак у регіонах багато лікарів так і не дочекалися цих надбавок. Дніпропетровська, Київська та Херсонська області взагалі не відзвітували про виконання виплат 300% надбавки за березень 2020 року медикам, які борються з коронавірусом. А у деяких областях лікарі отримали дуже маленькі надбавки.

Для прикладу Степанов привів Харківську область, яка відзвітувала про виплату надбавки 17 медпрацівникам, які у березні займалися лікуванням чотирьох хворих. Загальна сума надбавки становить 14,9 тис. грн. Виходить, що кожен медпрацівник отримав надбавку 870 грн, що значно менше обіцяних 300%.

Я буду наполягати на прийнятті необхідних управлінських рішень, у тому числі кадрового характеру. Тому що я не розумію, хто давав право, вибачте, просто знущатися над нашими медичними працівниками, — заявив Степанов.

Як раніше писав «Ракурс», Степанов заявив, що з 1 квітня нарахування зарплат медикам буде відбуватися за іншим механізмом, виплати заклали у так званий тариф COVID-19.