Виктор Ляшко, фото: podrobnosti.ua

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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко подписал постановление, устанавливающее меры по противодействию распространению коронавируса на агропродовольственных рынках. Оно вступит в силу в среду. Ожидается, что в тот же день будет принято постановление, которое позволит работать всем агропродовольственным рынкам, соответствующим необходимым требованиям.

Контроль за работой продовольственных рынков во время карантина будут осуществлять государственные структуры без привлечения органов местного самоуправления. Об этом Ляшко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

По его словам, будет осуществляться ежедневный контроль рынков Государственной службой Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, ежедневно будет предоставляться разрешение на работу на следующий день.

Если рынок нарушит правила — в следующий раз он сможет открыться и осуществлять свою деятельность только спустя неделю, — подчеркнул главный санитарный врач.

Ляшко отметил, что ранее органам местного самоуправления уже была предоставлена ​​возможность открывать местные рынки при условии соблюдения определенных условий. Однако, по его словам, часть из них восприняла возможность открывать рынки при необходимости как призыв «однозначно необходимо открывать».

Рынки открывали в антисанитарных условиях. Не было соблюдения противоэпидемических требований, — отметил Ляшко. — Поэтому теперь этот вопрос берется на национальный контроль.

Напомним, исполнительный комитет Черновцов решил открыть рынки после акций протеста, в которых принимали участие местные предприниматели.