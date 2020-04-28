Віктор Ляшко, фото: podrobnosti.ua

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Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко підписав постанову, яка встановлює заходи для протидії поширенню коронавірусу на агропродовольчих ринках. Вона набере чинності в середу. Очікується, що того ж дня буде прийнята постанова, яка дозволить працювати всім агропродовольчим ринкам, котрі відповідають необхідним вимогам.

Контроль за роботою продовольчих ринків під час карантину здійснюватимуть державні структури без залучення органів місцевого самоврядування. Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

За його словами, буде здійснюватися щоденний контроль ринків Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, щодня надаватиметься дозвіл на роботу наступного дня.

Якщо ринок порушить правила — наступного разу він зможе відкритись та здійснювати свою діяльність тільки через тиждень, — наголосив головний санітарний лікар.

Ляшко зазначив, що раніше органам місцевого самоврядування вже була надана можливість відкривати місцеві ринки за умови дотримання певних умов. Однак, за його словами, частина з них сприйняла можливість відкривати ринки за необхідності як заклик «однозначно необхідно відкривати».

Ринки відкривали в антисанітарних умовах. Не було дотримання протиепідемічних вимог, — зазначив Ляшко. — Тому тепер це питання береться на національний контроль.

Нагадаємо, виконавчий комітет Чернівців вирішив відкрити ринки після акцій протесту, в яких брали участь місцеві підприємці.