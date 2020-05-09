В Україні послаблюють карантинні заходи

https://racurs.ua/ua/n137980-u-kyievi-z-10-travnya-dozvolyly-pracuvaty-19-rynkam-spysok.html

Ракурс

У Києві 10 травня запрацюють 19 агропродовольчих ринків.

Ці ринки виконали необхідні для отримання дозволу на роботу протиепідемічні вимоги. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Протиепідемічні вимоги включають:

масковий режим працівників та відвідувачів;

здійснення дистанційного вимірювання температури тіла на вході;

забезпечення дистанції у 3 м між торговими місцями та 1,5 м між відвідувачами;

проведення кожні три години дезінфекції контактних поверхонь;

недопуск на територію ринків людей з ознаками гострих респіраторних вірусних інфекцій.

Також мають бути вжиті заходи для недопущення здійснення навколо ринків стихійної торгівлі.

10 травня у столиці запрацюють такі ринки:

торговельний майданчик «Феофанівський» (вулиця Заболотного 48-А);

ринок «Деміївський», ТОВ «Манхеттен» (вулиця Ізюмська, 1);

ТРК «Базар на лісовій», ТОВ «Панорама-Інвест» (вулиця Попудренка, 65);

ринковий комплекс «Маяк», ПФ ТОВ «Ремонтник» (вулиця Попудренка, 90/2);

КП «Володимирський ринок» (вулиця Антоновича, 115);

ТОВ «Печерський ринок» (Печерська площа, 1);

ринок «Ілліс», ТОВ «Ілліс» (вулиця Чорнобильська, 16/80);

КП «Бессарабський ринок» (Бессарабська площа, 2);

ринок «Лівобережний», ПрАТ «Дніпровський ринок» (вулиця Сверстюка, 3);

Т/М «Дарниця», ПрАТ «Дніпровський ринок» (вулиця Попудренка, 5);

ТОВ «Путь», ринок «Шлях» (вулиця Зодчих, 52/1);

ринок ПП «Колібріс» (вулиця Леся Курбаса, 6);

ринок «Одеський», АТЗТ «Істерн-Трейд» (проспект Академіка Глушкова, 32−38);

ТОВ «РУІОЛ», «Ринок «Вигурівський» (вулиця Бальзака, 94);

ПрАТ «Ринок «Нивки» (вулиця Щербаківського, 47);

МПП «Турбота» (вулиця Туполєва, 13);

ТОВ «ТК «Борщагівський», ринок «Західний» (вулиця Депутатська, 2);

ринок «Відрадненський», ВАТ «Торговий комплекс «Борщагівський» (бульвар Вацлава Гавела, 18);

ТОВ «Квіткова Галявина», ринок «Лук'янівський» (вулиця Юрія Іллєнка, 1).

Нагадаємо, наприкінці квітня Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, за яких умов агропродовольчим ринкам дозволять працювати та як здійснюватиметься контроль за їхньою роботою.