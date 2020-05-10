США повідомили про вибух в космосі блоку від російської ракети, фото — РБК

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Вибух у космосі спричинив руйнування блоку від російської ракети.

Американські військові повідомили, що в результаті вибуху паливного бака розгінного блоку «Фрегат-СБ» знайшли 65 уламків, а зіткнення з іншим об'єктом не зафіксовано.

У Твіттер 18-а ескадрилья контролю космічного простору Військово повітряних сил США розповіла, що паливний бак російського розгінного блоку «Фрегат-СБ» вибухнув в космосі. Цей підрозділ відповідає за виявлення, ідентифікацію та відстеження штучних об'єктів на навколоземній орбіті.

Вибух у космосі стався 8 травня. Американські військові не знають наразі, чи загрожують уламки супутникам, але стверджують, що причиною вибуху не було зіткнення з іншим об'єктом. Російське космічне відомство наразі нічого не коментує.

«Фрегат-СБ» — модифікація розгінного блоку «Фрегат». Вона призначена для ракет середнього і важкого класів. За допомогою «Фрегат-СБ» ракета-носій «Зеніт-3М» 18 липня 2011 року вивела на орбіту російську астрофізичну обсерваторії «Спектр-Р».

У березні цього року ракета-носій «Союз» за допомогою «Фрегат-СБ» успішно вивела на орбіту 34 супутника британської OneWeb. В кінці лютого 2019 року під час підготовки до пуску з космодрому Куру у Французькій Гвіані експерти з’ясували, що у «Фрегат-СБ» була порушена герметичність шва трубопроводу подачі гелію в паливні баки.

Інший інцидент стався в кінці 2017 року. Після старту ракети-носія з космодрому «Східний» розгінний блок «Фрегат» виявився в зоні відсутності радіолокації, а метеорологічний супутник «Метеор-М» не вийшов на зв’язок. У «Роскосмосі» потім повідомили, що супутник впав в океан.