День перемоги окупанти «відзначили» 17 обстрілами, фото — Цензор

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Ракурс

Війна на Донбасі не припинилася й 9 травня — у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Учора бойовики фейкових ДНР-ЛНР 17 разів порушили режим припинення вогню.

Прес-центр штабу операції Об'єднаних сил (ООС) розповів, що проросійські терористи обстріляли позиції ЗСУ із заборонених мінськими угодами мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, обстріли відбулися у районі українського угруповання «Схід»: біля Кам’янки та Водяного, Красногорівки та Опитного. Неподалік Павлополя ворог випустив 22 міни з мінометів 82-го калібру.

Околиці Широкиного, Славного та Старогнатівки російські найманці обстріляли з гранатометів. Поблизу Новотроїцького бойовики застосовували міномети 82-го калібру та станкові протитанкові гранатомети.

Війська оперативно-тактичного угруповання «Північ» російські сили обстріляли біля Хутора Вільного, Кримського, Новотошківського і Трьохізбенки. Поблизу Оріхового ворог задіяв протитанковий ракетний комплекс.

Втрат серед українських захисників внаслідок ворожих обстрілів не було. Сили ООС подавили ворожу активність. Розвідка повідомила, що 9 травня українські військовослужбовці знищили одного російського окупанта та ще чотирьох поранили.

«Ракурс» повідомляв про загострення на фронті наприкінці цього тижня. До 10 українських військових дістали поранення впродовж двох днів внаслідок обстрілів.