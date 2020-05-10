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Ракурс
Массовая драка на границе произошла между пограничниками Индии и Китая. Фото: ТАСС

Массовая драка пограничников произошла на китайско-индийской границе, есть пострадавшие

10 мая 2020, 17:08
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Массовая драка на границе Индии и Китая произошла вчера, 9 мая. Участниками драки стали около 150 китайских и индийских пограничников. В результате потасовки 11 военнослужащих получили ранения.

Конфликт произошел в Сиккиме, северо-восточном индийском штате, граничащем с Китаем, сообщает Reuters.

В Министерстве обороны Индии заявили, что агрессивное поведение обеих сторон привело к легким травмам военнослужащих. Обе стороны прекратили драку после диалога и взаимодействия на местном уровне.

По информации индийского издания Hindustan Times, в результате инцидента ранения получили четверо индийских солдат и семеро китайских военнослужащих.

В Министерстве обороны Индии уточнили, что инцидент произошел в районе Накула, но в ведомстве не захотели сообщать подробностей инцидента и причин начала конфликта.



Следует уточнить, что Индия и Китай часто обвиняют друг друга во вторжениях на территории друг друга, но прямые столкновения случаются редко. Между двумя странами существует напряженность в отношениях в связи с обострившимся пограничным спором, который вызвал короткую войну в 1962 году.

Как ранее писал «Ракурс», в Индии прошли испытания баллистической ракеты, которая способна нести на своем борту ядерный боезаряд. Это ракета среднего радиуса действия наземного базирования Agni-III.


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