В ДТП на Виннитчине погибли трое военнослужащих. Фото: Форпост

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Ракурс

ДТП в Винницкой области унесло жизни троих военнослужащих. Авария произошла вчера, 9 мая, около 22.00 между селами Люлинцы и Нападовка Калиновского района.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Vito не справился с управлением. Фургон съехал с дороги и врезался в дерево, сообщает пресс-служба Нацполиции Винницкой области.

В результате ДТП 28-летний водитель, 27-летний пассажир и 28-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте. Все погибшие являются военнослужащими воинской части А-1119.

Также пострадала 20-летняя пассажирка автомобиля. Сейчас она в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении Калиновской районной больницы.

Обстоятельства и причины ДТП расследуются в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Как ранее писал «Ракурс», на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошло массовое ДТП, участниками которого стали сразу семь автомобилей.