У ДТП на Вінниччині загинули троє військовослужбовців. Фото: Форпост

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Ракурс

ДТП у Вінницькій області забрала життя трьох військовослужбовців. Аварія сталася вчора, 9 травня, близько 22.00 між селами Люлинці та Нападівка Калинівського району.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes Vito не впорався із керуванням. Фургон з’їхав із дороги і врізався у дерево, повідомляє прес-служба Нацполіції Вінницької області.

У результаті ДТП 28-річний водій, 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці. Усі загиблі є військовослужбовцями військової частини А-1119.

Також постраждала 20-річна пасажирка автомобіля. Зараз вона у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні Калинівської районної лікарні.

Обставини і причини ДТП розслідуються у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як раніше писав «Ракурс», на бульварі Дружби Народів у Києві сталася масова ДТП, учасниками якої стали відразу сім автомобілів.