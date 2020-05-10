Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина

Ракурс
У ДТП на Вінниччині загинули троє військовослужбовців. Фото: Форпост

У ДТП на Вінниччині загинули троє військовослужбовців (ФОТО)

10 тра 2020, 16:19
999

ДТП у Вінницькій області забрала життя трьох військовослужбовців. Аварія сталася вчора, 9 травня, близько 22.00 між селами Люлинці та Нападівка Калинівського району.

За попередніми даними, водій автомобіля Mercedes Vito не впорався із керуванням. Фургон з’їхав із дороги і врізався у дерево, повідомляє прес-служба Нацполіції Вінницької області.

У ДТП на Вінниччині загинули троє військовослужбовців. Фото: Нацполіція

У результаті ДТП 28-річний водій, 27-річний пасажир та 28-річна пасажирка від отриманих травм загинули на місці. Усі загиблі є військовослужбовцями військової частини А-1119.

У ДТП на Вінниччині загинули троє військовослужбовців. Фото: Нацполіція

Також постраждала 20-річна пасажирка автомобіля. Зараз вона у тяжкому стані перебуває у реанімаційному відділенні Калинівської районної лікарні.



Обставини і причини ДТП розслідуються у рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Як раніше писав «Ракурс», на бульварі Дружби Народів у Києві сталася масова ДТП, учасниками якої стали відразу сім автомобілів.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter





Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів