У Німеччині тестують українські медпрепарати для лікування коронавірусу. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/ua/n137994-u-nimechchyni-testuut-ukrayinski-medpreparaty-dlya-likuvannya-koronavirusu-mzs-video.html

Ракурс

Лікування коронавірусу ускладнюється тим, що у світі поки що немає медпрепаратів, які б могли впоратися з інфекцією. Немає і вакцини, яку вірусологи вважають панацеєю від пандемії. Але вчені намагаються розробити методологію лікування COVID-19 із використанням вже існуючих ліків.

У лабораторіях Німеччини зараз тестуються медпрепарати українського виробництва, які можуть бути використані для лікування коронавірусу. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

За словами дипломата, робота з дослідження ефективності українських медпрепаратів ведеться дуже активно.

Мельник стверджує, що ведуться переговори про співпрацю українських установ Академії наук із провідними німецькими дослідницькими центрами.

Також дипломат сподівається, що українські та німецькі вчені об'єднають свої зусилля для створення вакцини від коронавірусу.

Як раніше писав «Ракурс», вчені з Гонконгу розробили новий метод швидкого лікування коронавірусу з використанням трьох противірусних медпрепаратів. Вчені стверджують, що таке лікування не тільки ефективне, але і не викликає побічних ефектів.