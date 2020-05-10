Погода в Україні. Фото: 24tv.ua

https://racurs.ua/ua/n137993-pogoda-v-ukrayini-na-11-travnya-na-zahodi-krayiny-proydut-doschi-z-grozamy.html

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Погода в Україні 11 травня порадує весняним теплом. Лише у деяких західних областях можливі дощі з грозами. На заході повітря вдень прогріється до 26° тепла, на сході стовпчики термометра піднімуться до 22° тепла.

По всій території країни переважатиме південно-західний вітер. Його швидкість становитиме 5−12 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

Погода в Києві 11 травня протягом доби буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме 8−10° тепла, вдень повітря прогріється до 23−25​​° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Погода у Львові: ніч пройде без опадів, а вдень можливі дощі з грозами. Нічна температура буде становити 9−11° тепла, вдень повітря прогріється до 24−26° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

В Одесі доба пройде без опадів. Вночі температура становитиме 10−12° тепла, а вдень — 23−25​​° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Дніпрі прогнозується мінлива хмарність, опадів синоптики не обіцяють. Вночі повітря прогріється до 8−10° тепла, вдень становитиме 22−24° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

У Харкові погода протягом доби буде без опадів. Нічна температура 8−10° тепла, вдень стовпчики термометрів піднімуться до 20−22° тепла. Вітер південно-західний, 5−10 м/с.

На Закарпатті ніч пройде без опадів, вдень можливі дощі з грозами. Нічна температура становитиме 10−12° тепла, вдень повітря прогріється до 24−26° тепла. Вітер південно-західний, 7−12 м/с.

Геомагнітна обстановка в Києві 11 травня буде спокійною. Протягом доби можуть спостерігатися незначні збурення.