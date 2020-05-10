В Германии тестируют украинские медпрепараты для лечения коронавируса. Фото: LB.ua

https://racurs.ua/n137994-v-germanii-testiruut-ukrainskie-medpreparaty-dlya-lecheniya-koronavirusa-mid.html

Ракурс

Лечение коронавируса осложняется тем, что в мире пока нет медпрепаратов, которые бы могли справиться с инфекцией. Нет и вакцины, которую многие вирусологи считают панацеей от пандемии. Но все же ученые пытаются разработать методологию лечения COVID-19 с использованием уже существующих лекарств.

В лабораториях Германии сейчас тестируются медпрепараты украинского производства, которые могут быть использованы для лечения коронавируса. Об этом в интервью «Радіо Свобода» заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

По словам дипломата, работа по исследованию эффективности украинских медпрепаратов ведется очень активная.

Мельник утверждает, что ведутся переговоры о сотрудничестве украинских учреждений Академии наук с ведущими немецкими исследовательскими центрами.

Также дипломат надеется, что украинские и немецкие ученые объединят свои усилия для создания вакцины от коронавируса.

Как ранее писал «Ракурс», гонконгские ученые разработали новый метод быстрого лечения коронавируса с использованием трех противовирусных медпрепаратов. По утверждению ученых, такое лечение не только эффективное, но и не вызывает побочных эффектов.