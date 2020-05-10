Масова бійка прикордонників сталася на китайсько-індійському кордоні, є постраждалі

Масова бійка на кордоні сталася між прикордонниками Індії та Китаю. Фото: ТАСС

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Ракурс

Масова бійка на кордоні Індії та Китаю сталася вчора, 9 травня. Учасниками бійки стали близько 150 китайських та індійських прикордонників. У результаті бійки 11 військовослужбовців отримали поранення.

Конфлікт стався у Сіккімі, північно-східному індійському штаті, що межує з Китаєм, повідомляє Reuters.

У Міністерстві оборони Індії заявили, що агресивна поведінка обох сторін призвела до легких тілесних травм військовослужбовців. Обидві сторони припинили бійку після діалогу і взаємодії на місцевому рівні.

За інформацією індійського видання Hindustan Times, у результаті інциденту поранення отримали четверо індійських солдатів та семеро китайських військовослужбовців.

У Міністерстві оборони Індії уточнили, що інцидент стався у районі Накула, але у відомстві не захотіли повідомляти подробиць інциденту та причин початку конфлікту.

Слід уточнити, що Індія і Китай часто звинувачують один одного у вторгненні на свою територію, але прямі зіткнення трапляються рідко. Між двома країнами існує напруженість у відносинах у зв’язку з прикордонною суперечкою, яка стала причиною короткої війни у 1962 році.

Як раніше писав «Ракурс», в Індії пройшли випробування балістичної ракети, яка здатна нести на своєму борту ядерну боєголовку. Це ракета середнього радіусу дії наземного базування Agni-III.