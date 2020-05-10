Авіарейси з України планують відновити три європейські авіакомпанії. Фото: Avianews

https://racurs.ua/ua/n137998-try-ievropeyski-aviakompaniyi-planuut-vidnovyty-aviareysy-z-ukrayiny.html

Ракурс

Авіарейси з України найближчим часом планують відновити три європейські авіакомпанії. Мова йде про такі великі компанії, як Czech Airlines, Wizz Аir і Lufthansa.

Відповідна інформація з’явилася на сайтах цих авіакомпаній, пише «РБК-Україна».

Компанія Wizz Аir планує із 23 травня відновити пасажирські авіаперевезення з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси та Харкова. Слід зазначити, що ця компанія однією із перших заявила про відновлення міжнародних перельотів на тлі коронавірусної пандемії. Із 1 травня авіакомпанія відновила 20 авіарейсів.

Компанія Czech Airlines має намір із 24 травня здійснювати сім авіарейсів на тиждень із Києва. А з 25 травня із Одеси будуть відновлені три авіарейси на тиждень.

Німецька компанія Lufthansa планує із 1 червня відновити авіарейси до України. На сайті авіакомпанії поки що можна забронювати квитки на рейс із Києва до Берліна.

Як раніше писав «Ракурс», міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що протягом літа в Україні повноцінного міжнародного авіасполучення не буде. На думку міністра, українці зможуть літати за кордон тільки восени, якщо не буде нової хвилі епідемії.