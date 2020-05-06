Кернес решил запускать метро без отмашки Шмыгаля. Фото: sled.net.ua

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Метро в Харькове могут запустить с 12 мая. Это анонсировал мэр города Геннадий Кернес.

Городской голова пожаловался, что в мире нет стран, кроме Украины, которые бы закрыли метро во время коронавирусного карантина. Даже самые пострадавшие от вируса страны Европы — Италия и Испания не останавливали подземку, заявил Кернес в комментарии «Стране».

В Кабмине считают, что это рассадник коронавируса. Но это не так, потому что в подземке работают мощные вытяжки. К тому же, это удобный и самый доступный вид транспорта. Метро должно ездить, — заявил мэр, добавив, что в остальном будет следовать приказам «сверху».

Кернес заявил о готовности предотвращать скопления людей в метро, ограничивая численность пассажиров.

Он также пожаловался, что премьер-министр Денис Шмыгаль игнорирует телефонные звонки.

Мы хотим донести это до премьера, но я не могу ему дозвониться уже неделю. Трубку не берет, — утверждает Кернес.

При этом мэр добавил, что если Кабинет министров не даст разрешения на скорейший запуск метро и не будет компенсировать многомиллионные убытки на местах от замороженной подземки, которая есть в Киеве, Харькове и Днепре, то люди будут знать, кто в этом виноват.

А виноват Шмыгаль, — добавил Кернес.

Ранее киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что столичное метро не заработает раньше 22 мая. А в Офисе президента прогнозируют, что метро в Украине откроется лишь летом.