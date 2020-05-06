Кернес вирішив запускати метро без відмашки Шмигаля. Фото: sled.net.ua

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Метро в Харкові можуть запустити з 12 травня. Це анонсував мер міста Геннадій Кернес.

Міський голова поскаржився, що в світі немає країн, окрім України, які закрили би метро під час коронавірусного карантину. Навіть найбільш постраждалі від вірусу країни Європи — Італія та Іспанія не зупиняли підземку, заявив Кернес у коментарі «Страні».

У Кабміні вважають, що це розсадник коронавірусу. Але це не так, тому що в підземці працюють потужні витяжки. До того ж, це зручний і найдоступніший вид транспорту. Метро має їздити, — заявив мер, додавши, що в іншому буде дотримуватися наказів «зверху».

Кернес заявив про готовність запобігати скупченню людей у метро, обмежуючи чисельність пасажирів.

Він також поскаржився, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль ігнорує телефонні дзвінки.

Ми хочемо донести це до прем'єра, але я не можу до нього додзвонитися вже тиждень. Слухавку не бере, — стверджує Кернес.

При цьому мер додав, що якщо Кабінет міністрів не дасть дозволу на якнайшвидший запуск метро і не компенсуватиме багатомільйонні збитки на місцях від замороженої підземки, яка є в Києві, Харкові та Дніпрі, то люди знатимуть, хто в цьому винен.

А винен Шмигаль, — додав Кернес.

Раніше київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що столичне метро не запрацює раніше 22 травня. А в Офісі президента прогнозують, що метро в Україні відкриється лише влітку.