Програма дитячих виплат ФОПам запрацювала в Україні. Фото: berdiansk.biz

https://racurs.ua/ua/n137815-v-ukrayini-zapracuvala-programa-dytyachyh-vyplat-fopam-yak-otrymaty-finansovu-dopomogu.html

Ракурс

Фізичні особи-підприємці в Україні з 6 травня зможуть отримати від держави допомогу на дітей до 10 років.

Так звані дитячі виплати призначатимуть ФОПам, які працюють на спрощеній системі оподаткування і належать до першої та другої груп платників єдиного податку. Допомоги потребуватимуть 300 тис. фізичних осіб-підприємців, у яких близько 400 тис. дітей. Про заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна під час сьогоднішнього брифінгу, який транслювали ЗМІ.

За словами міністра, виплата становитиме 1 тис. 779 грн у тому випадку, якщо у сім’ї малого підприємця є діти до шести років. Якщо ж ФОП виховує дитину від шести до 10 років, то доплата передбачена в сумі 2 тис. 218 грн.

Щоб отримати цю допомогу, треба подати заявку і документи для призначення допомоги на сайті Мінсоцполітики. Також можна необхідні папери надіслати поштою або ж через скриньку для кореспонденції в органах соцзахисту населення за місцем проживання.

Крім того, можна оперативно оформити заявку та отримати послугу за допомогою порталу «Дія». Шукати необхідно у розділі «Пенсії, пільги та допомога».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявляв, що держава виступатиме гарантом для малих підприємців, які захочуть взяти кредит. Вже виділено кошти на програму для майже 30 млрд грн дешевих кредитів під 3−5%.