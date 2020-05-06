Новини туризму: Україна боротиметься за китайських туристів після пандемії / Фото: flickr

https://racurs.ua/ua/n137814-ukrayina-borotymetsya-za-kytayskyh-turystiv-pislya-pandemiyi-glava-derjagentstva-turyzmu.html

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Відпочинок в Україні після пандемії коронавірусу стане доступним для туристів з Китаю. Таким чином у Держагентстві туризму планують виграти від туристичного буму, який почнеться після скасування карантинних обмежень.

У світі буде боротьба за туристів і потрібно бути готовими… Я маю великі сподівання, зокрема на китайський ринок, тому що Китай уже послабив свої карантинні заходи, вони подолали епідемію. За китайських туристів завжди всі боролися найбільше. Сподіваюся, що Україна з Китаєм зможуть взаємно відкритися швидше, ніж з країнами Євросоюзу, — зауважила очільниця профільного держагентства Мар’яна Олеськів в інтерв’ю «Інтерфакс-Україна».

На її думку, важливо не втратити цей момент і змогти привабити китайського туриста.

Стосовно цього уже говорили з послом України в Китаї, з колегами із китайсько-українських асоціацій, вони на «низькому старті», всі готові, — додала чиновниця.

Також вона переконана у необхідності консолідації усього українського туристичного ринку впродовж двох-трьох років для того, щоб вийти на загальносвітову практику створення незалежної Національної туристичної організації по принципу державно-приватного партнерства.