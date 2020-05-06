Новости туризма: Украина будет бороться за китайских туристов после пандемии

https://racurs.ua/n137814-ukraina-budet-borotsya-za-kitayskih-turistov-posle-pandemii-glava-gosagentstva-turizma.html

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Отдых в Украине после пандемии коронавируса станет доступным для туристов из Китая. Таким образом в Госагентстве туризма планируют выиграть от туристического бума, который начнется после отмены карантина.

В мире будет борьба за туристов и нужно быть готовыми… Я возлагаю большие надежды, в частности на китайский рынок, потому что Китай уже ослабил свои карантинные мероприятия, они преодолели эпидемию. За китайских туристов всегда все боролись больше всего. Надеюсь, что Украина с Китаем смогут взаимно открыться быстрее, чем со странами Евросоюза, — отметила глава профильного госагентства Марьяна Олеськив в интервью «Интерфакс-Украина».

По ее мнению, важно не потерять этот момент и суметь привлечь китайского туриста.

Мы уже говорили с послом Украины в Китае, с коллегами из китайско-украинских ассоциаций, они на «низком старте», все готовы, — добавила чиновница.

Также она убеждена в необходимости консолидации всего украинского туристического рынка в течение двух-трех лет для того, чтобы выйти на общемировую практику создания независимой Национальной туристической организации, которая бы работала по принципу государственно-частного партнерства.