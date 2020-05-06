Программа детских выплат для ФЛП заработала в Украине. Фото: berdiansk.biz

https://racurs.ua/n137815-v-ukraine-vveli-detskie-vyplaty-dlya-flp-kak-poluchit-finansovuu-pomosch.html

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Физические лица-предприниматели в Украине с 6 мая смогут получить от государства помощь на детей до 10 лет.

Так называемые детские выплаты будут назначать для ФЛП, которые работают на упрощенной системе налогообложения и относятся к первой и второй группам плательщиков единого налога. У помощи нуждаются 300 тыс. физических лиц-предпринимателей, у которых около 400 тыс. детей. Об заявила министр социальной политики Марина Лазебная во время сегодняшнего брифинга, который транслировался в СМИ.

По словам министра, выплата составит 1 тыс. 779 грн в том случае, если в семье малого предпринимателя есть дети до шести лет. Если же ФЛП воспитывает ребенка от шести до 10 лет, то доплата предусмотрена в сумме 2 тыс. 218 грн.

Чтобы получить эту помощь, надо подать заявку и документы для назначения пособия на сайте Минсоцполитики. Также можно необходимые бумаги отправить по почте или через ящик для корреспонденции в органах соцзащиты населения по месту жительства.

Кроме того, можно оперативно оформить заявку и получить услугу с помощью портала «Дія». Искать необходимо в разделе «Пенсии, льготы и помощь».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявлял, что государство будет выступать гарантом для малых предпринимателей, которые захотят взять кредит. Уже выделены средства на программу для почти 30 млрд грн дешевых кредитов под 3−5%.