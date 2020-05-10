У МОЗ розповіли, коли в Україні відновлять роботу метро. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/ua/n137999-u-moz-rozpovily-koly-v-ukrayini-vidnovlyat-robotu-metro.html

Ракурс

Метро в Україні відновить свою роботу на четвертому етапі виходу країни з карантину, коли епідемія коронавірусу піде на спад.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час інтерв’ю «РБК-Україна».

Ляшко уточнив, що метро може відновити свою роботу лише у тому випадку, коли протягом десяти днів поспіль кількість нових не зв’язаних між собою випадків захворювання буде менше ніж п’ять на область.

Якщо мова йде про метро, ​​то такі епідеміологічні показники повинні бути зафіксовані у Києві, Дніпрі та Харкові.

Головний санітарний лікар уточнив, що ухвалення рішення про відкриття метро буде залежати від епідемічної ситуації в Україні.

Ляшко додав, що питання відкриття метро також має економічну складову. Продовження заборони на роботу метро може носити серйозні економічні наслідки, тому уряд буде шукати компромісне рішення.

Як раніше писав «Ракурс», заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що роботу метрополітенів планують відновити лише наприкінці червня — на початку липня.