Денис Шмыгаль. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/n138041-shmygal-nazval-sroki-zapuska-metro-i-mejgorodskogo-soobscheniya.html

Ракурс

Карантин в Украине смягчили, он стал адаптивным. И хотя многие украинцы вышли на работу после вынужденного карантинного отпуска, пока нет достаточных оснований для возобновления межгородского сообщения и работы метро.

В Украине до сих пор ежедневно фиксируется слишком много фактов заражения коронавирусом, поэтому запуск метро и межгородского сообщения может спровоцировать новые вспышки инфекции, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире «Сніданку з 1+1».

По мнению Шмыгаля, слишком близкий контакт людей в метро и межгородском пассажирском транспорте несет большую угрозу заражения, поэтому эти виды транспорта могут стать катализатором распространения коронавируса.

Премьер-министр заявил, что он настроен оптимистично и предполагает, что ближе к середине лета метро и межгородской пассажирский транспорт будут запущены.

Шмыгаль уточнил, что сейчас городской пассажирский транспорт работает и правительство проводит работу с мэрами городов относительно увеличения количества рейсов общественного транспорта.

Как ранее писал «Ракурс», Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин предполагает ужесточение карантинных мер лишь в тех регионах страны, где будут фиксироваться вспышки заражения коронавирусом. В остальных относительно безопасных регионах Украины с 11 мая будет реализовываться план выхода из карантина.