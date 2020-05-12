Выехали из карантина: Киев встретил новую рабочую неделю масштабными пробками, фото — телеграм-канал ГЄЇ

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Пробки в Киеве образовались на основных автодорогах и мостах в первый рабочий день новой недели. Сегодня в стране смягчился карантин и большое количество машин на дорогах осложнило проезд в столице.

По состоянию на 11.00 особенно сложная ситуация на мостах — скопление автотранспорта привело к блокированию дорог с левого берега Днепра на правый. Данные Google Maps показывают, что традиционно загружены все мосты через Днепр. Самая сложная ситуация на Северном и Южном мостах, а также на мосте Патона.

Пробки в Киеве утром 12 мая можно увидеть и почувствовать на въездах в столицу со стороны Броваров, Бучи и Софиевской Борщаговки.

В центре столицы трудно проехать около станций метро «Льва Толстого», «Олимпийская» и «Лыбидская». На левом берегу проблемы вблизи станций «Дарница», «Левобережная» и «Черниговская».

На правом берегу остановились несколько магистралей. Загружены проспекты Победы, Бажана, Воздухофлотский проспект и бульвар Перова. Пробки наблюдаются вблизи аэропорта в Жулянах, на проспекте Лобановского, улицах Телиги и Набережно-Крещатицкой, Набережном шоссе.

Напомним, что в Украине сегодня начался первый этап снятия карантина.