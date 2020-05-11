Ослабление карантина с 11 мая: что разрешено

https://racurs.ua/n138017-v-ukraine-oslabili-karantin-chto-razresheno-s-11-maya.html

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Ослабление карантина начало действовать в Украине 11 мая после почти двух месяцев ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Кабмин разрешил с понедельника снять часть запретов.

Теперь украинцы смогут посещать музеи, записаться на консультацию к стоматологу или парикмахеру. Однако добраться до нужного места необходимо будет на собственном автомобиле, такси или пешком, поскольку в общественный транспорт все еще пускают лишь по спецпропускам.

Ослабление карантина с 11 мая предусматривает восстановление работы парикмахерских и салонов красоты, стоматологий, заведений общественного питания (на вынос), бытового обслуживания, магазинов, торгующих непродовольственными товарами (в том числе в ТРЦ). Украинцам в масках и при условии соблюдения социальной дистанции разрешено посещать парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны, детские и спортивные площадки.

Возобновить деятельность с 11 мая могут музеи, историко-культурные заповедники (но их руководство будет решать, можно ли принимать посетителей). Разрешены также тренировки спортсменов национальных сборных команд, деятельность адвокатов, нотариусов, аудиторов, психологов.

Разрешено осуществление кино- и видеосъемок, репетиций в театрах, цирках, концертных организациях, творческих коллективах (с участием до 50 человек или без зрителя).

В то же время, под запретом остается деятельность фудкортов и развлекательных зон в ТРЦ, работа кинотеатров и театров, метрополитена, общественного транспорта без спецпропусков, пригородного, междугороднего, внутриобластного, межобластного сообщения, регулярного железнодорожного и авиасообщения.

Закрытыми остаються спортзалы, фитнес-центры, учреждения дошкольного, школьного и высшего образования. Правительство также продлило запрет на проведение массовых мероприятий, перемещение группами более чем по два человека, пребывание в общественных местах детей до 14 лет без сопровождения взрослых.

В общественных местах украинцы должны находиться в маске или респираторе, а выходить из дому только с документом, удостоверяющим личность. Сохраняется запрет на самовольное оставление места самоизоляции/обсервации.

Напомним, 12 марта в Украине был введен карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19. Почти два месяца не работали учреждения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Остановлена работа метрополитенов, движение наземного транспорта, прекращено междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.

4 мая правительство продлило действие карантина до 22 мая.