Послаблення карантину з 11 травня: що дозволено

https://racurs.ua/ua/n138017-poslablennya-karantynu-z-11-travnya-scho-dozvoleno.html

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Послаблення карантину почало діяти в Україні 11 травня після майже двох місяців обмежувальних заходів, запроваджених через пандемію коронавірусу. Кабмін дозволив з понеділка скасувати деякі заборони.

Тепер українці зможуть відвідувати музеї, записатися на консультацію до стоматолога чи перукаря. Однак дістатися потрібного місця можна буде на власному автомобілі, таксі або пішки, оскільки до громадського транспорту й надалі пускатимуть лише за спецперепустками.

Послаблення карантину з 11 травня передбачає відновлення роботи перукарень і салонів краси, стоматологій, закладів громадського харчування (на виніс), побутового обслуговування, магазинів, які торгують непродовольчими товарами (зокрема й у ТРЦ). Українцям у масках та за умови дотримання соціальної дистанції дозволено відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони, дитячі та спортивні майданчики.

Поновити діяльність з 11 травня можуть музеї, історико-культурні заповідники (проте їх керівництво вирішуватиме, чи прийматимуть вони відвідувачів). Дозволено також тренування спортсменів національних збірних команд, діяльність адвокатів, нотаріусів, аудиторів, психологів.

Дозволено здійснення кіно- та відеозйомок, репетицій у театрах, цирках, концертних організаціях, мистецьких колективах (за участю до 50 осіб або без глядача).

Водночас, під забороною залишається діяльність фудкортів та зон розваг у ТРЦ, робота кінотеатрів і театрів, метрополітену, громадського транспорту без спецперепусток, приміське, міжміське, внутрішньообласне, міжобласне сполучення, регулярне залізничне та авіасполучення.

Зачиненими залишатимуться спортзали, фітнес-центри, заклади дошкільної, шкільної і вищої освіти. Уряд також продовжив заборону на проведення масових заходів, переміщення групами більш ніж дві особи, перебування у громадських місцях дітей віком до 14 років без супроводу дорослих.

У громадських місцях українці повинні перебувати у масці або респіраторі, а виходячи з дому, — мати документ, що посвідчує особу. Зберігається заборона на самовільне залишення місця самоізоляції/обсервації.

Нагадаємо, 12 березня в Україні було запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Майже два місяці не працювали заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів, рух наземного транспорту, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

4 травня уряд продовжив дію карантину до 22 травня.