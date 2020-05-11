Работа в Украине: Шмыгаль озвучил, сколько украинцев стали безработными в мае

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Государственный центр занятости в этом месяце зарегистрировал дополнительно 140 тыс. безработных, потерявших работу из-за коронавирусного карантина. Ранее Кабинет министров выделил 6 млрд грн из Фонда борьбы с коронавирусом, чтобы помочь с выплатами украинцам, которые оказались без работы.

В этом месяце зарегистрировалось дополнительно 140 тыс. безработных, — сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе традиционного селекторного совещания в Офисе президента под председательством Владимира Зеленского.

Президент также сделал замечание о бюрократических задержках в начислении надбавок за март медикам, которые работают с больными COVID-19. Шмыгаль в ответ заявил, что местные власти не выплатила 300% премий врачам, поскольку руководствовалась не тем документом — постановлением Минсоцполитики от 2003 года, а не обновленным правительственным постановлением.

На этой неделе Кабмин будет искать решения для того, чтобы эти финансовые ресурсы были выданы медикам… Апрельские выплаты будут проходить через Национальную службу здоровья, поэтому здесь проблем не должно быть, — заявил Шмыгаль.

Как сообщалось, 27 апреля правительство на внеочередном заседании приняло постановление о выделении средств для оказания финансовой помощи. Этим документом предусмотрены 4,7 млрд грн для выплаты пособия по частичной безработице работодателям — представителям малого и среднего бизнеса, которые остановили или сократили свою деятельность во время карантина.