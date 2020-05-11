Украинские моряки найдены мертвыми в Мексике и Нидерландах

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В Нидерландах нашли мертвой гражданку Украины, которая была членом экипажа пришвартованного в порту судна Regal Princess. Тело украинки обнаружили в порту города Роттердам.

10 мая в Роттердаме нашли мертвой 39-летнюю украинку — члена экипажа круизного лайнера Regal Princess. Тело умершей обнаружили в воде за бортом судна. Сейчас оно находится в местном морге, — отметил директор Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев в комментарии «Укринформу».

Согласно предварительной информации местной полиции, речь идет о смерти в результате самоубийства. Родственников погибшей сообщили о факте смерти. Посольство Украины в Королевстве Нидерланды поддерживает связь с полицией.

Кроме этого трагического случая, в Мексике местные рыбаки нашли тело пропавшего украинца, члена экипажа грузового судна Panamax Alexander.

10 мая Посольство Украины в Мексике уведомили об исчезновении украинца с борта грузового судна Panamax Alexander на пути в мексиканский порт Масатлан в штате Колима, — отметил Погорельцев, пишет «Украинская правда».

Капитан грузового судна инициировал розыск члена экипажа по месту его возможного падения в море и сообщил о происшествии администрацию порта Масатлан. К поисковым работам был привлечен Военно-морской флот Мексики. В этот же день тело украинца нашли местные рыбаки.

Известно, что грузовое судно Panamax Alexander шло под флагом Кипра. По этому факту возбуждено уголовное дело, правоохранительные органы Мексики проводят расследование. Украинские дипломаты разыскивают родственников умершего.

Напомним, пираты похитили украинца в Гвинейском заливе в результате нападения на грузовое судно «Рио Митонг» (RIO MITONG), шедшее в нескольких километрах от столицы Экваториальной Гвинеи Малабо.