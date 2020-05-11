Пираты похитили украинца в Гвинейском заливе

https://racurs.ua/n138006-piraty-pohitili-ukrainca-v-gvineyskom-zalive.html

Ракурс

Пираты похитили украинца в Гвинейском заливе в результате нападения на грузовое судно «Рио Митонг» (RIO MITONG), шедшее в нескольких километрах от столицы Экваториальной Гвинеи Малабо.

Обстоятельства нападения изучаются местной полицией. Примерно в то же время пираты похитили еще и трех россиян с двух судов: с геологоразведочного судна «Джиблохо», стоявшего на рейде в порту Луба и с «Рио Митонг», — пишет «Голос Америки».

Известно, что пираты высадились с моторной лодки и напали на двух членов экипажа «Рио Митонг» (одного гражданина Украины и одного россиянина).

Грузовое судно «Рио Мотонг» шло под флагом Коморских островов, судном владеет бельгийская компания SMART S & P SA. В Министерстве иностранных дел Украины подтвердили, в результате нападения захвачен и вывезен в неизвестном направлении один украинец.

Посольство Украины в Бельгии устанавливает контакт с компаниями — судовладельцем и оператором судна. Дело находится на контроле дипломатов.

Напомним, в апреле сообщалось, что у берегов Бенина пираты напали на судно и похитили украинца. Как ранее писал «Ракурс», в Гвинейском заливе в конце марта этого года пираты совершили нападение на судно MSC TALIA F, которое шло под флагом Португалии. Морские разбойники похитили семь членов экипажа — граждан Украины.