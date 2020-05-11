Пірати викрали українця у Гвінейській затоці

https://racurs.ua/ua/n138006-piraty-vykraly-ukrayincya-u-gvineyskiy-zatoci.html

Ракурс

Пірати викрали українця у Гвінейській затоці внаслідок нападу на вантажне судно «Ріо Мітонг» (RIO MITONG), що йшло в декількох кілометрах від столиці Екваторіальної Гвінеї Малабо.

Обставини нападу вивчаються місцевою поліцією. Приблизно в той же час пірати викрали ще й трьох росіян з двох суден: з геологорозвідувального судна «Джіблохо», що стояло на рейді в порту Лубу і з «Ріо Мітонг», — пише «Голос Америки».

Відомо, що пірати висадилися з моторного човна і напали на двох членів екіпажу «Ріо Мітонг» (одного громадянина України та одного росіянина).

Вантажне судно «Ріо Мотонг» йшло під прапором Коморських островів, судном володіє бельгійська компанія SMART S & P SA. У Міністерстві закордонних справ України підтвердили, що внаслідок нападу пірати захопили і вивезли в невідомому напрямку одного українця.

Посольство України в Бельгії встановлює контакт з компаніями — судновласником і оператором судна. Справа перебуває на контролі дипломатів.

Як раніше писав «Ракурс», у Гвінейській затоці наприкінці березня цього року пірати здійснили напад на судно MSC TALIA F, яке йшло під прапором Португалії. Морські розбійники викрали сімох членів екіпажу — громадян України.