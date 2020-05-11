Війна на Донбасі: окупанти обстріляли захисників Авдіївки та Оріхового, є поранені і травмовані / Фото: Міноборони

https://racurs.ua/ua/n138005-viyna-na-donbasi-okupanty-obstrilyaly-zahysnykiv-avdiyivky-ta-orihovogo-ie-poraneni-i-travmovani.html

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Війна на Донбасі триває, російські окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню, використовуючи заборонені мінськими домовленостями артилерійські системи калібру 122 мм, міномети, БМП, а також протитанкові ракетні комплекси.

Наші воїни оперативно застосували озброєння та чітко дали зрозуміти окупантам, що їхня діяльність не залишиться безкарною. Після чого загарбники припинили обстріли, — йдеться у зведенні штабу ООС.

Найбільшу активність ворог проявляв біля Авдіївки, Старогнатівки та Новотошківська.

Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення, троє - бойове травмування, — додали в прес-центрі ООС.





За даними розвідки, 10 травня українські військовослужбовці поранили п’ятьох російських окупантів. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається контрольованою.

Нагадаємо, вчора від обстрілів бойовиків постраждали будинки мешканців Трьохізбенки. Близько 21.00 окупаційні війська обстріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів будинки мирних жителів.