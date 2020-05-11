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Война на Донбассе: оккупанты обстреляли защитников Авдеевки и Орехово, есть раненые и травмированные

Война на Донбассе: оккупанты обстреляли защитников Авдеевки и Орехово, есть раненые и травмированные

11 мая 2020, 08:30
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Война на Донбассе продолжается, российские оккупанты вновь нарушили режим прекращения огня, используя запрещенные минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы, БМП, а также противотанковые ракетные комплексы.

Наши воины оперативно применили вооружение и четко дали понять оккупантам, что их деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили обстрелы, — говорится в пресс-центре штаба ООС.

Війна на Донбасі: окупанти обстріляли захисників Авдіївки та Оріхового, є поранені і травмовані / Фото: Фейсбук

Наибольшую активность враг проявлял близ Авдеевки, Старогнатовки и Новотошковского.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения, трое — боевые травмирования, — добавили в пресс-центре ООС.



По данным разведки, 10 мая украинские военнослужащие ранили пять российских оккупантов. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, вчера от обстрелов боевиков пострадали дома мирных жителей Трехизбенки. Около 21.00 оккупационные войска обстреляли дома из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Источник: Ракурс


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