Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n138002-boeviki-obstrelyali-doma-mirnyh-jiteley-v-trehizbenke-foto.html

Ракурс

Война на Донбассе продолжается и вчера от обстрелов боевиков пострадали дома мирных жителей Трехизбенки. Около 21.00 оккупационные войска обстреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов дома мирных жителей.

В результате обстрела боевиков пострадали два жилых дома и хозяйственные постройки, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

В пресс-службе ООС отметили, что такие дерзкие действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о том, что противник не желает придерживаться режима прекращения огня и делает все возможное для эскалации конфликта.

В ответ на наглую вражескую агрессию, которая угрожала жизни и здоровью военнослужащих и мирного населения, подразделения ООС были вынуждены открыть огонь по позициям противника.

Как ранее писал «Ракурс», украинские военные получили видео работы подразделения снайперов ФСБ России. Оккупанты самостоятельно снимали на видео стрельбу по украинским бойцам.