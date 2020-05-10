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Ракурс
Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке. Фото: 112 Украина

Боевики обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке (ФОТО)

10 мая 2020, 21:54
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Война на Донбассе продолжается и вчера от обстрелов боевиков пострадали дома мирных жителей Трехизбенки. Около 21.00 оккупационные войска обстреляли из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов дома мирных жителей.

В результате обстрела боевиков пострадали два жилых дома и хозяйственные постройки, сообщает пресс-служба Операции объединенных сил в Facebook.

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке. Фото: Facebook

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке. Фото: Facebook

К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке. Фото: Facebook

В пресс-службе ООС отметили, что такие дерзкие действия вооруженных формирований Российской Федерации свидетельствуют о том, что противник не желает придерживаться режима прекращения огня и делает все возможное для эскалации конфликта.

Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке. Фото: Facebook

В ответ на наглую вражескую агрессию, которая угрожала жизни и здоровью военнослужащих и мирного населения, подразделения ООС были вынуждены открыть огонь по позициям противника.



Боевики на Донбассе обстреляли дома мирных жителей в Трехизбенке. Фото: Facebook

Как ранее писал «Ракурс», украинские военные получили видео работы подразделения снайперов ФСБ России. Оккупанты самостоятельно снимали на видео стрельбу по украинским бойцам.

Источник: Ракурс


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