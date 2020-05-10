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Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів у Трьохізбенці. Фото: 112 Україна

Бойовики обстріляли будинки мирних жителів у Трьохізбенці (ФОТО)

10 тра 2020, 21:54
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Війна на Донбасі триває і вчора від обстрілів бойовиків постраждали будинки мирних жителів Трьохізбенки. Близько 21.00 окупаційні війська обстріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів будинки мирних жителів.

У результаті обстрілу бойовиків постраждали два житлових будинки та господарські споруди, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів у Трьохізбенці. Фото: Facebook

Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів у Трьохізбенці. Фото: FacebookНа щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів у Трьохізбенці. Фото: FacebookУ прес-службі ООС зазначили, що такі зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про те, що противник не бажає дотримуватися режиму припинення вогню і робить все можливе для ескалації конфлікту.

Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів у Трьохізбенці. Фото: FacebookУ відповідь на нахабну ворожу агресію, яка загрожувала життю і здоров’ю військовослужбовців та мирного населення, підрозділи ООС були змушені відкрити вогонь по позиціях противника.



Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів у Трьохізбенці. Фото: Facebook

Як раніше писав «Ракурс», українські військові отримали відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії. Окупанти самостійно знімали на відео стрільбу по українських бійцях.

Джерело: Ракурс


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