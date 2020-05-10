Бойовики на Донбасі обстріляли будинки мирних жителів у Трьохізбенці. Фото: 112 Україна

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Ракурс

Війна на Донбасі триває і вчора від обстрілів бойовиків постраждали будинки мирних жителів Трьохізбенки. Близько 21.00 окупаційні війська обстріляли з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів будинки мирних жителів.

У результаті обстрілу бойовиків постраждали два житлових будинки та господарські споруди, повідомляє прес-служба Операції об'єднаних сил у Facebook.

На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав.

У прес-службі ООС зазначили, що такі зухвалі дії збройних формувань Російської Федерації свідчать про те, що противник не бажає дотримуватися режиму припинення вогню і робить все можливе для ескалації конфлікту.

У відповідь на нахабну ворожу агресію, яка загрожувала життю і здоров’ю військовослужбовців та мирного населення, підрозділи ООС були змушені відкрити вогонь по позиціях противника.

Як раніше писав «Ракурс», українські військові отримали відео роботи підрозділу снайперів ФСБ Росії. Окупанти самостійно знімали на відео стрільбу по українських бійцях.