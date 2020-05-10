Ляшко рассказал, сколько еще украинцам придется носить маски. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n138001-lyashko-rasskazal-skolko-esche-ukraincam-pridetsya-nosit-maski.html

Ракурс

Карантин в Украине смягчают с 11 мая, но украинцы пока не смогут снять маски. Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко надеется, что до конца лета масочный режим будет завершен. Это произойдет в том случае, если количество случаев заражения коронавирусом в стране будет идти на убыль.

Если количество случаев заражения будет снижаться, то есть большая вероятность того, что в Украине масочный режим будет отменен летом. Не исключено, что в стране даже откроются детские сады. Но если сезонность не повлияет на распространение инфекции, то выходить из карантина будет сложнее, заявил Ляшко в интервью «РБК-Украина».

Если ежедневно будет фиксироваться 350−500 новых случаев заражения, то маска может остаться обязательным аксессуаром до конца этого года.

По словам главного санитарного врача, на протяжении всего карантина украинцы должны оставаться в масках, пользоваться антисептиками и соблюдать дистанцию. Другого способа защитить себя от инфицирования пока нет.

Правительство разработало поэтапный план выхода страны из карантина, но он напрямую зависит от количества зараженных. Следующий пересмотр карантина будет 22 мая.

Как ранее писал «Ракурс», Ляшко назвал условия возобновления работы метро в Украине. Он уточнил, что принятие решения об открытии метро будет напрямую зависеть от эпидемической ситуации в Украине.