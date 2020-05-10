В Харькове угонщик совершил наезд на полицейского. Фото: Birmir

https://racurs.ua/n138000-v-harkove-ugonschik-sovershil-naezd-na-policeyskogo-obyavlena-operaciya-perehvat.html

Ракурс

Сегодня в Харькове, около 15.00, произошел инцидент. Полицейские заметили мужчину, который пытался проникнуть в салон чужого автомобиля. Для этого неизвестный разбил в автомобиле стекло.

Полицейские попытались задержать преступника. Но мужчина оттолкнул правоохранителя и, сев за руль автомобиля, совершил наезд на полицейского, сообщает пресс-служба Нацполиции Харьковской области.

Сотрудник полиции применил табельное оружие и сделал несколько выстрелов по колесам автомобиля. Но это не остановило преступника и он скрылся с места происшествия на автомобиле Peugeot 206 с иностранной регистрацией.

Пострадавший полицейский был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Сейчас в городе и прилегающих районах объявлена операция «Перехват» для задержания преступника.

Как ранее писал «Ракурс», в Харькове полицейские задержали пьяного священника, который пытался скрыться от правоохранителей. Святой отец стал участником ДТП, но решил бежать с места аварии.