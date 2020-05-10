У Харкові викрадач на авто наїхав на поліцейського. Фото: Birmir

https://racurs.ua/ua/n138000-u-harkovi-vykradach-na-avto-nayihav-na-policeyskogo-ogolosheno-operaciu-perehoplennya.html

Ракурс

Сьогодні у Харкові, близько 15.00, стався інцидент. Поліцейські помітили чоловіка, який намагався проникнути до салону чужого автомобіля. Для цього невідомий розбив у автомобілі скло.

Поліцейські спробували затримати злочинця. Але чоловік відштовхнув правоохоронця та, сівши за кермо автомобіля, скоїв наїзд на поліцейського, повідомляє прес-служба Нацполіції Харківської області.

Співробітник поліції застосував табельну зброю і зробив кілька пострілів по колесах автомобіля. Але це не зупинило злочинця і він зник із місця події на автомобілі Peugeot 206 з іноземними номерними знаками.

Потерпілого поліцейського було доставлено до лікарні, де йому була надана медична допомога.

Зараз у місті та прилеглих районах оголошено операцію «Перехоплення» для затримання злочинця.

Як раніше писав «Ракурс», у Харкові поліцейські затримали п’яного священика, який намагався втекти від правоохоронців. Святий отець став учасником ДТП, але вирішив втекти з місця аварії.