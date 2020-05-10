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Выход из карантина: Ляшко утвердил рекомендации для работы открытых учреждений и заведений, фото — РБК-Украина

Ляшко утвердил рекомендации для работы открытых после 11 мая учреждений и заведений (ИНФОГРАФИКА)

10 мая 2020, 13:46
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Выход из карантина в Украине начинается после 11 мая. Сегодня главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил временные рекомендации, которые необходимо соблюдать учреждениям и предприятиям, которые возобновят работу.

Заместитель министра здравоохранения подписал постановления, регулирующие такие сферы: в парикмахерских и салонах красоты; при работе заведений общественного питания; при торговле продовольственными и непродовольственными товарами; при осуществлении разрешенных видов деятельности, которые предусматривают прием посетителей в офисных помещениях; при предоставлении стоматологической помощи.

Ляшко напомнил, что власть пытается найти баланс между сохранением жизни и здоровья людей и постепенным запуском экономики, а ослабление карантина не отменяет правил безопасности по COVID-19.



Всего в плане Кабмина, при условии уменьшения темпов заболеваемости, — пять этапов постепенного выхода из карантина. При этом некоторые из этапов могут начаться одновременно.

Среди послаблений с 12 мая — открытие парков, лесопарков и прибрежных зон, салонов красоты. Возможно восстановят розничную торговлю непродовольственными товарами. Кроме того, с 11 мая могут заработать кафе на вынос, а также автомойки, веломагазины, велопрокат, нотариусы, адвокаты и аудиторы.

Источник: Ракурс


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