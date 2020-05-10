Жара не остановит коронавирус — ученые, фото — Pixabay

https://racurs.ua/n137989-jara-ne-ostanovit-koronavirus-issledovanie.html

Ракурс

Коронавирус не остановит жара, она не помешает ему распространяться. К такому выводу пришли американские и канадские ученые.

Два исследования, которые проводились одновременно, но отдельно друг от друга, разрушили надежды на то, что высокие летние температуры приостановят распространение болезни.

Ученые заявили, что риск передачи коронавируса снижается только примерно на 1,5% на каждые 25 градусов по Цельсию, сообщает Daily Mail.

Ученые из Университета Торонто рассмотрели в общей сложности более 375 тыс. подтвержденных случаев COVID-19 в США и Канаде в марте. Они сравнили влияние температуры, влажности и карантинных мероприятий (закрытие школ, ограничение массовых собраний) на распространение болезни.

Связи между температурой воздуха и ростом инфекции ученые не нашли. Эпидемиолог из канадского университета профессор Дион Гесинк заметила, что лето не остановит коронавирус, и важно, чтобы люди это понимали.

Чем больше мероприятий в сфере здравоохранения проводилось в том или ином регионе, тем большее влияние это имело на замедление роста эпидемии, — прокомментировала результаты исследования Гесинк.

Ранее французские ученые установили, что коронавирус погибает в течение 15 минут при температуре 92 градусов Цельсия.